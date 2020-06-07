وزير الخدمات الكويتى يعلن خطة لعودة الطيران التجارى على 3 مراحل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص، خطة لإعادة فتح الطيران التجاري بمطار الكويت الدولي، من خلال 3 مراحل تشغيلية، وأضاف الحريص - في تصريح صحفي، عقب ترؤسه اجتماعاً بالإدارة العامة للطيران المدني، لمناقشة خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية في المطار الكويت - أنه اطلع خلال الاجتماع على عرض مرئي مقدم من المسؤولين في الطيران المدني الكويتي، تضمن تفاصيل خطة التشغيل التدريجي للرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي.

وأشار الى أنه استمع أيضا، لشرح مفصل عن الخطة التي ستتبعها الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، لعودة العمل الرسمي، وفقا لما جاء به قرار مجلس الوزراء الكويتي، بشأن خطة العودة التدريجية للحياة في الكويت.

وأوضح الحريص أن الخطة التي وضعها (الطيران المدني) الكويتي لتشغيل الرحلات التجارية، قائمة على 3 مراحل تدريجية،؛ حيث يبدأ التشغيل في مرحلته الأولى بنسبة 30%، لترتفع بعد ذلك النسبة المئوية في المرحلة الثانية إلى 60%‎، ووصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار دولة الكويت.

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ولفت إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، حرصت عند وضع الخطة، على التقيد بقرارات مجلس الوزراء الكويتي، كما أنها وضعت بعين الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في هذه المرحلة، بحيث يتم تطبيقها على المسافرين، من خلال مقاييس معتمدة يتوجب اتباعها في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من شأنها وقاية المسافرين والعاملين في هذا المجال من الإصابة بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر في مارس الماضي، اغلاق المجال الجوي أمام الرحلات التجارية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واقتصار عمليات التشغيل بمطار الكويت الدولي على رحلات اجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج، وكذلك سفر المخالفين لقانون الإقامة الكويتي، أو المقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم، بالاضافة إلى رحلات الشحن الجوي.

