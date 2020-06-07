الكويت تعلن بدء إقامة صلاة الجماعة فى المساجد الأربعاء المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسى، قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق، بدءاً من صلاة الظهر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير العفاسى اليوم الأحد، بمديري مساجد محافظات الكويت الست، بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادى، والوكيل المساعد لقطاع المساجد إبراهيم الخزي؛ لبحث آلية افتتاح كافة المساجد في الكويت، والاطلاع على آخر الاستعدادات في هذا الشأن.

كما نص قرار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، على بدء صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالكويت العاصمة، بدءاً من الأسبوع الجاري للعاملين في المسجد فقط، على أن تبث الصلاة في تلفزيون الكويت.

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وقال العفاسى- في تصريح صحفي عقب الاجتماع - إن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين يوم الأربعاء المقبل، يأتي لتلبية نداء (حي على الصلاة)، بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر، لافتا الى أن وزارة الأوقاف، انتهت بالتنسيق مع وزارة الدفاع، من كافة الاستعدادات والتجهيزات، وتعقيم كافة المساجد في المحافظات الست في المناطق النموذجية، من أجل توفير الأجواء الصحية في بيوت الله، وللحد من انتشار فيروس كورونا.



وأضاف العفاسي قائلاً: "كما قامت وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف"، داعيا جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).