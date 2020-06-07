شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى يكلف الفريق الركن عبد الأمير يار الله برئاسة أركان الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الفريق الركن عبد الأمير يار الله بمنصب رئيس أركان الجيش خلفاً لعثمان الغانمى الذى أصبح وزيراً للداخلية، وقال عناد- في تصريح صحفي، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأحد: إنه تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائباً لقائد العمليات المشتركة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة ومن المرجح الإعلان عنه رسميا اليوم أو يوم غد".

من جانب أخر اعتقلت قوات الأمن العراقية عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد، عن مصدر أمني أن "القوات الأمنية عثرت على جثة مجهولة مصابة بأعيرة نارية في منطقة الرأس، في ناحية القيارة جنوب الموصل، واعتقلت عنصرين من داعش هناك".



في سياق آخر، أصيب ثلاثة من منتسبي شرطة ديالى في هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر أمني إن "ثلاثة من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح في هجوم استهدف مركبتهم قرب قرية (شيخ سعيد) بين بعقوبة والمقدادية شمال شرق بعقوبة"، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.