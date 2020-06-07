كورونا.. 36 وفاة بالسعودية و3 بقطر وواحدة في الإمارات

عواصم خليجية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 36 وفاة بكورونا، فيما رصدت قطر 3، وسجلت الإمارات وفاة واحدة بالفيروس، حسب بيانات رسمية.

وأفادت الصحة السعودية، بتسجيل 36 وفاة و3 آلاف و45 إصابة، إضافة إلى تعافي ألف و26 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 101 ألف و914، منها 712 وفاة، و72 ألفا و817 حالة تعافٍ.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، وألف و365 إصابة، إضافة إلى ألف و811 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 68 ألفا و790، بينها 54 وفاة، و44 ألفا و338 حالة تعافٍ.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاة واحدة و276 إصابة، إضافة إلى شفاء 745.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 38 ألفا و808، بينها 276 وفاة، و21 ألفا و806 حالات تعافٍ.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 866 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 16 ألفا و882، بينها 75 وفاة، و3 آلاف و451 حالة شفاء.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة بكورونا، و412 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و763، بينها 25 وفاة، وألفان و640 حالة شفاء.



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