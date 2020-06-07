مساجد الكويت تستقبل المصلين الأربعاء

الكويت/الخليج 365

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي فهد العفاسي، الأحد، إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين ابتداء من الأربعاء، بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر.

وقال العفاسي في تصريح صحفي عقب اجتماع بمدراء مساجد المحافظات الكويتية الست، إن إعادة الافتتاح "يأتي لتلبية نداء حي على الصلاة"،

وأضاف أن وزارة الأوقاف انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم كافة المساجد في المحافظات الكويتية، لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح العفاسي أن الوزارة جهزت المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف.

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ودعا جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم.

وأعلنت الكويت في 13 مارس/آذار الماضي إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، كإجراء احترازي لمنع تفشي "كورونا" في البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 10 وفيات، و717 إصابة، إضافة إلى تعافي 923 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 31 ألفا و848، منها 264 وفاة، و11 ألفا و379 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.