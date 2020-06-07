الداخلية الليبية تؤكد ضرورة تطهير كامل أراضي الدولة

وليد عبد الله/ الاناضول



قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الأحد، إنه "لا تمام ولا كمال لليبيا دون شرقها الذي يمثل تاريخاً وجهاداً وأصالةً"، في إشارة إلى تطهير كامل الأراضي الليبية من الانقلابيين.

جاء ذلك في تغريدات للوزير، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

وأضاف باشاغا مخاطباً الجيش الليبي: "واثقون في قدرتكم على تطهير أرضكم الطاهرة، من ثلة فاسدة من الانقلابيين الذين سفكوا دماء أبنائكم وزرعوا الفتنة والشقاق بين إخوانكم".

واستدرك: "الخطوط الحمراء ترسمها دماء شهداءنا ولا يخضع للإملاءات إلا ثلة من الانتهازيين ضعاف النفوس.

وتابع: "مدينة سرت ستكون في حضن الوطن وتحت مظلة الشرعية".

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وأشار باشاغا في تغريدة أخرى قائلا: "قاعدة الوطية (غرب) والقرضابية والجفرة (وسط) وسرت وكافة مدن الغرب والجنوب ستكون تحت مظلة حكومة الوفاق".

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.



ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.



ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.