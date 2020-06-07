الكويت: خطة لعودة الطيران التجاري على 3 مراحل

الكويت / الخليج 365



أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات في مجلس الأمة الكويتي، الأحد، خطة لإعادة حركة الطيران التجاري، من خلال ثلاث مراحل تشغيلية، دون أن يحدد مواعيدها.



جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير مبارك الحريص، عقب ترؤسه اجتماعاً بالإدارة العامة للطيران المدني، لمناقشة خطة إعادة تشغيل مطار الكويت.



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وقال إن "التشغيل في مرحلته الأولى سيكون بنسبة 30 بالمئة، لترتفع في المرحلة الثانية إلى 60 بالمئة‎، وصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي التشغيل الكامل للمطار".



وقرر مجلس الوزراء الكويتي، مارس/ آذار الماضي، إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات التجارية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



واقتصرت عمليات التشغيل بمطار الكويت الدولي على رحلات إجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج، وكذلك سفر المخالفين لقانون الإقامة الكويتي، أو المقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم، بالاضافة إلى رحلات الشحن الجوي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.