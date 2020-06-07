بـ12 لغة.. مئات المؤسسات تطلق يوم القدس الإلكتروني العالمي

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365-

أطلقت أكثر من 250 مؤسسة عالمية، الأحد، بمبادرة من ملتقى "القدس أمانتي" الدولية ومقرها بإسطنبول، يوم القدس الإلكتروني، بـ12 لغة، وبمشاركة من 34 دولة من مختلف دول العالم.

وجاءت الحملة بالتزامن مع الذكرى الـ 53 لاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس.

وخصص الأحد، كيوم للتفاعل الالكتروني والتغريد، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ كما ستنظم عشرات الفعاليات على مستوى الدول، تدعو إلى الوقوف مع المقدسيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عامر وهاب، رئيس ملتقى "القدس أمانتي" الدولي، إن الحملة جاءت "بالتزامن مع ذكرى احتلال المسجد الأقصى المبارك، واحتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس وهو ما تبقى من القدس سنة 1948".

ولفت في حوار مع وكالة الخليج 365 إلى أن "المكتب الدولي لملتقى القدس أمانتي، بادر والمؤسسات الشريكة لفكرة إطلاق يوم القدس الإلكتروني العالمي في هذه الذكرى الأليمة".

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وعن أهداف الحملة، أوضح أنها تسعى إلى "تسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لدولة الاحتلال بحق المقدسات والمقدسيين وإيصال معاناتهم عبر الفضاء الإلكتروني الذي أصبح لغة العالم".

وزاد "نهدف لإحياء واجب الدعم والتضامن والنصرة للقدس والمسجد الأقصى، في نفوس المسلمين وأحرار العالم".

أما فيما يتعلق بفعاليات الحملة، قال "يعد هذا اليوم يوم للتفاعل الالكتروني والتغريد على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم إعداد مادة ثرية ومنوعة لذلك بـ12 لغة عالمية".

وأردف "كما ستنظم عشرات الفعاليات على مستوى الدول من محاضرات وملتقيات ومهرجانات، كلها تدعو إلى الوقوف مع المقدسيين في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، وستبقى هذه الفعالية سنوية تتجدد في كل 7 حزيران/يونيو، بأكثر زخم وتفاعل إلى التحرير الكامل".

وبحسب الملف التعريفي للحملة سيتم التغريد بوسم حسب اللغات المخصصة، حيث سيتم التغريد بالعربية تحت وسم #للقدس-ننتصر وسيتم التغريد ببقية اللغات بنفس المعنى.

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