شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الطائف.. وإغلاق مؤقت لطريق «الهدا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة الطائف، اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وأعلنت إمارة مكة المكرمة، أنه تم مؤقتاًإغلاق طريق الهدا احترازياًفي الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

Advertisements