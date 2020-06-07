شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الطائف.. وإغلاق مؤقت لطريق «الهدا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت محافظة الطائف، اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.
وأعلنت إمارة مكة المكرمة، أنه تم مؤقتاًإغلاق طريق الهدا احترازياًفي الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.
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