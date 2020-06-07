تعاون بين المملكة وشركة أمريكية لتطوير نظام تحكم أرضي في القمر الاصطناعي «SGS-1»

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف موقع cbnme الأمريكي، عن تعاون بين المملكة وشركة لوكهيد مارتن لتطوير نظام أرضي جديد للتحكم في القمر الصناعي السعودي (SGS-1) الذي تم إطلاقه وتشغيله العام الماضي بنجاح.

وأوضح الموقع أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (TAQNIA) وشركة لوكهيد مارتن ستقومان بتطوير ونشر الجزء الأرضي الجديد للعمليات الآمنة والتجارية للقمر الصناعي (SGS-1)، الذي يدعم خدمات اتصالات الحزمة النقطية المتطورة (Ka-band) وخدمات النطاق العريض التجارية، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات الآمنة الخاصة بالسعودية