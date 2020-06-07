«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: تسجيل 3045 إصابة جديدة و1026 حالة شفاء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 1026 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 36 حالة وفاة. الأرقام التراكمية لحالات كورونا في المملكة: Advertisements – مجموع الإصابات 101,914 حالة – إجمالي حالات التعافي 72,817 حالة – مجموع الوفيات 712 حالة – الحالات النشطة 28,385 حالة -الحالات الحرجة 1564 حالة

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