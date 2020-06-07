رئيس الحكومة السورية يوضح كيف تجاوزت بلاده المرحة الأولى من تفشي فيروس كورونا

دمشق - سبوتنيك. وقال خميس، في كلمة أمام البرلمان السوري، اليوم الأحد "الحكومة السورية وبالتعاون مع الدول الصديقة استطاعت وضمن الإمكانيات المتاحة والمحدودة تجاوز المرحلة الأولى من انتشار الفيروس".

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وأعلنت الحكومة السورية مؤخرا عن إجراءات جديدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وأصدر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا بيانا يعلن إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات مع الالتزام بحظر التجول الليلي.

وأعلنت سوريا، يوم أمس السبت، شفاء 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد وتسجيل إصابة جديدة، جاء في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني" شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 58".

وأضافت أن "حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 125 إصابة شفيت منها 58 إصابة وتوفيت 6 حالات".