نتنياهو يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي وأمريكا بشأن إيران

ونشر نتنياهو تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، زعم من خلالها أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت بأن إيران رفضت السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع سرية، حيث قامت إيران بأنشطة نووية عسكرية سرية فيها.

وأوضح نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مدعيا أن "إيران تنتهك التزاماتها بشكل ممنهج أيضا، بما يخص إخفاء المواقع النووية وتخصيب المواد القابلة للانشطار وهناك انتهاكات".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "وباء كورونا لن يخفف من عزيمتنا على التحرك ضد العدوان الإيراني. أكرر وأقول – إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، وستواصل العمل بشكل ممنهج ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا على حدودنا".

وطالب نتنياهو في تغريدة جديدة "بانضمام المجتمع الدولي إلى الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض عقوبات معوِقة على إيران".