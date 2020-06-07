السعودية تسجل أكبر معدل يومي في الوفيات وإجمالي الإصابات يتخطى الـ100 ألف

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي إلى 101914 إصابة مسجلة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الاجمالي لعدد الوفيات 712 حالة.

وأضاف البيان أنه "تعافى 1026 ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 72,817 حالة بعد تماثلهم للشفا، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 1564حالة.

​وكانت السلطات السعودية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، إعادة فرض حظر التجول في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، اعتبارا من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين بدءا من أمس السبت وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.