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المجلس الانتقالي الجنوبي يستعيد مواقع من الجيش اليمني في أبين 

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© REUTERS / KHALED ABDULLAH

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن قوات المجلس الانتقالي "استعادت منطقتي عبر عثمان والمخزن ومداخل مدينة جعار ثاني أكبر مدن محافظة أبين، إثر هجوم مضاد، بعد سيطرة الجيش اليمني عليها".

في السياق نفسه، قال ناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين، بقوات المجلس الانتقالي، محمد النقيب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "القوات ‏طردت العناصر الإرهابية الإخوانية المتسللة من الدرجاج والمخزن والجبال المحيطة ويجري ملاحقتها في أطراف وادي سلا".

وأكد أن "الوضع تحت السيطرة وكما كان في حالته السابقة"، مشيرا إلى "هروب جماعي للعناصر المتسللة".

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