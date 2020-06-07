موسيقيون يعزفون داخل مشافي دمشق امتنانا لكوادرها محاربي كورونا... صور

سمير مصطفى، مدير تنسيق (حفلات المشافي) في الفرقة، قال لـ "سبوتنيك": إن "هنالك الكثير من الجنود المجهولين الذي قدموا الكثير خلال أزمة كورونا منهم عمال النظافة والعاملين في سلك الشرطة والكوادر الطبية، هذا الأمر دفع بنا للمجيء إليهم لنقول لهم (شكرا لكم)، وهذا الأمر نقوم به عبر ألحان موسيقية نقدمها لهم".

وأشار مصطفى إلى أن "الفرقة أقامت عددا من الحفلات الشبيهة في دمشق بدءا بمشافي (المجتهد) و(الأسد الجامعي) مرورا اليوم بمشفى المواساة، على أن نقيم حفلتنا التالية في مشفى البيروني للأمراض السرطانية، وبعدها في مشفى الأطفال المركزي".

© Sputnik . Mohammad Damour موسيقيون يعزفون داخل مشافي دمشق امتنانا لكوادرها في التصدي لكورونا

الحفلات التي تقام ضمن فعاليات مهرجان (الثقافة في بيتك) الذي أطلقته وزارة الثقافة السورية، وينوه مصطفى إلى أن "أهدافه هي التواصل مع الناس داخل بيوتهم تعويضا عما كانوا يتابعونه قبل أزمة كورونا".

© Sputnik . Mohammad Damour موسيقيون يعزفون داخل مشافي دمشق امتنانا لكوادرها في التصدي لكورونا

وعزفت الفرقة في البهو الخارجي لمشفى المواساة بدمشق مجموعات من المقطوعات الموسيقية والغنائية الشرقية والغربية، ومن ضمنها باقة منتقاة من أغاني السيدة (فيروز)، قدمتها المغنية الشابة أليسار جمعة.

من جهته قال مدير الفرقة (دلامة شهاب) في كلمة له إلى كادر المشفى خلال افتتاح الحفل: "جئنا لنقول لكم شكرا بطريقتنا.. جئنا لنعترف بفضلكم وجهودكم في هذه الجائحة".

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موسيقيون يعزفون داخل مشافي دمشق امتنانا لكوادرها في التصدي لكورونا © Sputnik . Mohammad Damour

موسيقيون يعزفون داخل مشافي دمشق امتنانا لكوادرها في التصدي لكورونا © Sputnik . Mohammad Damour 1 / 2 © Sputnik . Mohammad Damour موسيقيون يعزفون داخل مشافي دمشق امتنانا لكوادرها في التصدي لكورونا

وأعلنت وزارة الصحة، يوم لأمس الجمعة، شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس لشخص يعمل سائقا على خط سورية الأردن.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ، حتى تاريخ السادس من يونيو/حزيران الجاري، 125 إصابة شفيت منها 58 وتوفيت 6 حالات.