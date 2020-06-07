© REUTERS / Fawaz Salman
وأشار إلى وصول تعزيزات كبيرة للجيش من محافظة شبوة (جنوب اليمن)، استعداداً للتقدم نحو مديرية زُنجبار مركز محافظة أبين.
ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين بينهم قياديان في الجيش وقوات المجلس الانتقالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الجيش اليمني يسيطر على مداخل ثاني كبرى مدن محافظة أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.