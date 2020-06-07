مصدر: الجيش اليمني يسيطر على مداخل ثاني كبرى مدن محافظة أبين

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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش وقوات أمنية شنوا هجوما واسعًا على مواقع لقوات المجلس الانتقالي في الجبل الأسود والطرية تمكنوا على إثره من السيطرة عليهما والتقدم نحو مدينة جعار والدرجاج في مديرية خنفر شرق أبين، وأكد سيطرة قوات الحكومية على مداخل مدينة جعار ثاني أكبر مدن محافظة أبي.

وأشار إلى وصول تعزيزات كبيرة للجيش من محافظة شبوة (جنوب اليمن)، استعداداً للتقدم نحو مديرية زُنجبار مركز محافظة أبين.

ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين بينهم قياديان في الجيش وقوات المجلس الانتقالي.