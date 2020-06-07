محلل سياسي يستبعد نجاح المبادرة المصرية في ليبيا دون الأمم المتحدة

واستبعد عبد الفتاح نجاح المبادرة مالم يتبناها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن رفض المجلس الأعلى للدولة كان متوقعا ولم يكن صادما خاصة وأن مسيرة التسوية متعثرة.
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وأضاف عبد الفتاح أن على المجتمع الدولي أن يفعل القرارات الأممية التي صدرت بشأن ليبيا، لأن هذه القرارات ما زالت حبرا على ورق، وكل ما يحدث على الأرض مناقض لتلك القرارات تماما.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن مبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا، تقضي بوقف إطلاق النار و"إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات"، محذرا في الوقت نفسه من التمسك بالخيار العسكري للحل.
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