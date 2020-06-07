الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية تندد بقانون قيصر الأمريكي

كما أدان اللقاء في بيان أصدره بعد اجتماع في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي في طرابلس "الطروحات التي واكبت طرح هذا القانون الجائر من قبل بعض القوى اللبنانية والتي تكشف الدور الذي أسند لهذه القوى في تحقيق المزيد من محاصرة سوريا وممارسة الضغط عليها".
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ودخل "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي بشأن سوريا حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.
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