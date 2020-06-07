بالاتفاق مع القوات الأمنية... متظاهرون يغلقون مبنى ديوان محافظة المثنى في العراق... صور

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظة المثنى شهدت تظاهرة حاشدة للمطالبة بإقالة المحافظ أحمد منفي جودة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مبنى ديوان محافظة المثنى أغلق من قبل متظاهرين بالاتفاق مع القوات الأمنية".

وأكدت صحيفة "صدى البلاد" عبر الانستغرام: "متظاهرون في المثنى يغلقون ديوان المحافظة استنكاراً لأداء الحكومة المحلية وضعفها من حيث الخدمات الصحية والعمرانية مطالبين بإقالة المحافظ".