وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظة المثنى شهدت تظاهرة حاشدة للمطالبة بإقالة المحافظ أحمد منفي جودة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مبنى ديوان محافظة المثنى أغلق من قبل متظاهرين بالاتفاق مع القوات الأمنية".
وأكدت صحيفة "صدى البلاد" عبر الانستغرام: "متظاهرون في المثنى يغلقون ديوان المحافظة استنكاراً لأداء الحكومة المحلية وضعفها من حيث الخدمات الصحية والعمرانية مطالبين بإقالة المحافظ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالاتفاق مع القوات الأمنية... متظاهرون يغلقون مبنى ديوان محافظة المثنى في العراق... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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