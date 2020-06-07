صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تعيين الدبلوماسية أميرة أورون، سفيرة لدى مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية.
والثلاثاء، وافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته غابي أشكنازي، على تعيين "أورون" سفيرة في القاهرة.
وفي 29 أكتوبر/تشرين أول 2018، أعلنت لجنة التعيينات بوزارة الخارجية الإسرائيلية اختيار "أورون" سفيرة لدى القاهرة، خلفا لـ "ديفيد غوفرين".
إلا أن القرار لم يتم اعتماده من قبل الحكومة طوال تلك الفترة على خلفية سعي نتنياهو لتعيين "صديقه" أيوب قرّا (من الطائفة الدرزية) وزير الاتصالات السابق في المنصب، غير أنه تراجع بعد تزايد الاعتراضات داخل "الخارجية" الإسرائيلية، وفق صحيفة "معاريف".
وفي مايو/أيار 2019 أنهى السفير السابق غوفرين مهام منصبه بالقاهرة في مايو 2019 وعاد إلى تل أبيب، ليبقى منصب السفير في القاهرة شاغراً لأكثر من عام، وفق المصدر ذاته.
وستكون "أورون"، التي تجيد اللغة العربية، أول سيدة تعمل سفيرة لإسرائيل لدى مصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين.
وبدأت "أورون" عملها في الخارجية الإسرائيلية عام 1991، وتقلدت عدة مناصب داخلها بينها نائب المتحدث باسم الوزارة، كما عملت في سفارة بلادها في كل من مصر وتركيا.
وفي عام 1979، وقعت مصر وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن معاهدة سلام، شكلت إطارا عاما لتسوية الصراع العسكري بين البلدين، وبدء علاقات ثنائية دائمة ومستقرة بينهما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين "أميرة أورون" سفيرة لدى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.