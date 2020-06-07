إحباط هجوم إرهابي لـ"ي ب ك" في تل أبيض السورية

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، القبض على إرهابي من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" كان يستعد لتفجير دراجة نارية مفخخة وسط مدنيين في مدينة تل أبيض السورية (شمال) الواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام.

وأفادت الوزارة في بيان أن قوات خاصة تركية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" كان يستعد لتفجير دراجة نارية مفخخة بين المدنيين بمدينة تل أبيض.

وأكدت أن القوات التركية فككت قنبلة مصنوعة يدويا كانت في حقيبة الظهر الخاصة بالإرهابي.

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والجمعة، قُتل مدنيان اثنان، وأصيب 5 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة في رأس العين، رجّحت مصادر أمنية وقوف التنظيم الإرهابي وراءه.

يذكر أن التنظيم الإرهابي يستهدف باستمرار مدينتي تل أبيض ورأس العين، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق الفرات.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.