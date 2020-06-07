صحة إقليم كردستان العراق تعلن خروج "كورونا" عن السيطرة

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

قال وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان برزنجي، الأحد، إن تفشي فيروس "كورونا" بالإقليم، خرج عن السيطرة بعد ازدياد عدد الإصابات وانخفاض حالات الشفاء.

وأضاف برزنجي في حديث متلفز، أن "الأوضاع خطيرة وتمضي من سيء إلى أسوأ، وهذا لا يقاس بعدد الإصابات فقط بل بنسبة انتشار الفيروس حيث ارتفعت نسبة انتقال العدوى منذ بداية المرحلة الثانية من 1.6% إلى 1.9%".

وتابع أن "كل مصاب ينقل العدوى لشخصين وهذا يدل على أن الوباء ليس تحت السيطرة بل في مرحلة تفشي".

وأضاف أن "الأعداد تزداد بشكل مستمر، إلى جانب وجود حالات حرجة وارتفاع نسبة الوفاة التي كانت لا تتعدى 1% في السابق لكنها وصلت الآن إلى 1.96%".



وأكمل برزنجي قائلا: "سجلنا 26 إصابة جديدة في أربيل اليوم (الأحد)، كما أن هنالك إصابات غير مسجلة حتى الآن، ما يؤشر لخطورة نقل العدوى للمزيد من الأشخاص".



وأوضح أن "إقليم كردستان سجل حتى الآن 1222 إصابة بفيروس كورونا و24 وفاة و448 حالة شفاء".

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وبيّن أن "حالات الشفاء انخفضت مقابل زيادة حالات الإصابة، حيث يرقد 60% من المصابين في المستشفيات".



وأضاف وزير صحة الإقليم "قد نضطر لتحويل بعض الأماكن العامة إلى مستشفيات لعلاج كورونا، وعزل المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض خارج المستشفيات".



وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة العراقية في بيان لها، إن "مسؤول شعبة التدريب والتطوير في وزارة الصحة توفي إثر إصابته بالفيروس، كما توفى إداري في دائرة مدينة الطب عبد الرحمن جاسم أيضا".

والسبت، أعلنت الصحة العراقية ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 11 ألفا و98، بينها 318 وفاة.

وقررت الحكومة العراقية السبت تمديد حظر التجوال المفروض على البلاد لمدة أسبوع آخر، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".



وتسود المخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي حال تزايد وتيرة الإصابات على نطاق واسع باعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في قطاع الصحة.

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