كورونا.. 10 وفيات بالكويت وواحدة في لبنان

عواصم عربية / الخليج 365
أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 10 وفيات بكورونا، فيما رصدت لبنان وفاة واحدة بالفيروس.
في الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات، و717 إصابة، إضافة إلى تعافي 923 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 31 ألفا و848، منها 264 وفاة، و11 ألفا و379 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و11 إصابة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و331، منها 30 وفاة، و768 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و4 آلاف، توفي منهم أكثر من 402 ألفا، وتعافى ما يزيد على 3 ملايين و 426 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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