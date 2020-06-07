طيران الإمارات تمدد خفض أجور عامليها حتى 30 سبتمبر

أحمد حاتم/ الخليج 365



قررت طيران الإمارات، الأحد، تمديد خفض على رواتب العاملين حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن خطتها للتكيف مع تداعيات كورونا المستجد.



وقالت الناقلة الوطنية لإمارة دبي، في رسالة داخلية حصلت "الخليج 365" على نسخة منها، إنها أبلغت الموظفين بأنها ستمدد خفض الأجور ثلاثة أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاؤه في يونيو (حزيران) الحالي.



وحسب الرسالة، فإن تخفيضات الأجور ستزداد أيضا في بعض الحالات، فيما ستخفض بعض الرواتب الأساسية بنسبة 50 بالمئة.

وذكرت طيران الإمارات أن القرار اتُّخذ بعد مراجعة كل الخيارات الممكنة للحفاظ على الوضع النقدي للمجموعة.



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وكانت طيران الإمارات خفضت الأجور الأساسية بين 25 و50 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر بدءا من أبريل/ نيسان باستثناء صغار الموظفين.



ونهاية الشهر الماضي، قررت طيران الإمارات إنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقها، بسبب تأثيرات جائحة كورونا على صناعة الطيران حول العالم.



وفي نفس السياق، أعلنت الاتحاد للطيران، الناقلة الوطنية بأبوظبي، الخميس، تمديد فترة خصم رواتب الموظفين لثلاث أشهر إضافية حتى سبتمبر/ أيلول، نظراً للأوضاع الراهنة الناجمة عن جائحة كورونا.



وتتكبد شركات الطيران على مستوى العالم خسائر تقدر بـ 314 مليار دولار خلال 2020، إلى جانب 550 مليار دولار ديون تترتب عليها، ولن تستطيع التخلص منها خلال السنوات القادمة، حسب توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا".



وأدت أزمة "كورونا" إلى تراجع متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم إلى 81 بالمئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بسبب توقف الطائرات في المطارات.

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