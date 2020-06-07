كورونا.. تونس دون إصابات لليوم الرابع و26 بالمغرب و17 بليبيا

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت تونس، الأحد، عدم تسجيل أية إصابة بكورونا لليوم الرابع على التوالي، فيما رصدت المغرب 26 إصابة، وليبيا 17.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة، إضافة إلى تعافي 13 حالة.

وبحسب بيان للصحة، لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وأوضح، أن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 8 آلاف و177، منها 208 وفاة، و7 آلاف و328 حالة تعاف.

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وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، تسجيل 17 إصابة بكورونا.

وأوضح المركز، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 256، بينها 5 وفيات، و52 حالة تعاف.

فميا أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات استقر عند ألف و87، منها 49 وفاة، و982 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و3 آلاف، توفي منهم أكثر من 402 ألفا، وتعافى ما يزيد على 3 ملايين و 424 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.