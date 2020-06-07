وزير تركي: إدلب تشهد مأساة إنسانية غطى عليها كورونا

هطاي/الخليج 365

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنّ محافظة إدلب السورية "مازالت تشهد أماما أعيننا مأساة إنسانية"، على الرغم من حجب جائحة كورونا العالمية الضوء عنها.

وفي كلمة ألقاها صويلو خلال "اجتماع المساعدات الإنسانية لإدلب" بولاية هطاي الحدودية مع سوريا، قال صويلو: "مع الأسف الأوضاع هناك (إدلب) لم تتحسن والمسألة لم تحل، فهي تعيش مأساة إنسانية بجوارنا وعلى مرأى العالم بأسره".



وأضاف صويلو: "على العالم الذي ادّعى حبه لبعضه البعض في محنة كورونا، بتبادل الموسيقى والتصفيق، ألا يدير ظهره لما تعيشه إدلب".

Advertisements

وشدد وزير الداخلية التركي على أنّ "المأساة التي تعيشها إدلب، ليست مأساة تخص المكابدين لها أو تركيا فحسب، بل مأساة البشرية جمعاء".

وعلى صعيد مكافحة انتشار فيروس كورونا، أكد صويلو أنّه بفضل الإجراءات التي اتخذت، لم تظهر أي مخاطر تتعلق بانتشار الفيروس بين اللاجئين السوريين، وفي مراكز إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وأكد أنّ تركيا تأتي في طليعة الدول التي نجحت في إدارة أزمة كورونا بكل جدارة.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.