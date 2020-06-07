مصدر حكومي: الجيش اليمني يفرض سيطرته على ثاني مدن "أبين"

أبين / الخليج 365

أعلن مصدر حكومي بمحافظة أبين الجنوبية في اليمن، سيطرة قوات الحكومة الشرعية، الأحد، على مدينة جعار، ثاني أكبر مدن المحافظة.

وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن قوات الحكومة فرضت سيطرتها على مدينة جعار، الواقعة إلى الشمال من زنجبار، عاصمة محافظة أبين، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

وأشار إلى أن السيطرة على جعار جاءت بعد تمكن قوات الحكومة من السيطرة على مدينتي "الدرجاج" و"المخزن" التابعتين لمديرية خنفر في المحافظة.

وكشف المصدر أن قائد قوات التدخل السريع، الموالية للانتقالي في أبين، عبدالرحمن الشنيني، أصيب في المعارك، فيما تمكنت قواته من الفرار إلى مدن "باتيس" و"الحصن" و"الحرور" (شمال زنجبار).

ولفت إلى أن القوات الحكومية نجحت بذلك في تطويق عاصمة المحافظة من عدة جهات، وبات سقوطها متوقعا في الساعات المقبلة في ظل انهيار قوات الانتقالي الجنوبي.

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في المقابل، نفى المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي في أبين، محمد النقيب، سيطرة القوات الحكومية على المدينة، معتبرا ما حدث "عملية تسلل" تم التعامل معها بـ "حنكه وسرية عالية".

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه "خلال نصف ساعة تم القضاء على المتسللين واغتنام كمية كبيرة من معداتهم وأسلحتهم فيما يتم ملاحقة المتسللين".

ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة بشأن ما أورده المصدر والمتحدث باسم قوات الانتقالي.

وتشهد أبين معارك ضارية بين الجيش اليمني ومسلحي المجلس الانتقالي، وسط محاولات الأول للتوغل في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، واستعادتها من يد "الانتقالي".

وتعيش محافظات الجنوب اليمني توترا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي، زادت حدته عقب إعلان الأخير في 26 أبريل/ نيسان، تدشين الإدارة الذاتية للجنوب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.