شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أماكن عيادات «تطمن» في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة، عيادات تطمن المخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.

وأوضحت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، أن عيادات تطمن توجد في منطقة الرياض (مركز صحي السليمانية – مركز صحي عسير​– مركز صحي بدر الثاني – مركز صحي عريجاء الأوسط​ –مركز صحي المنصورة – مركز صحي المنار)

كماتتواجد عيادات تطمن بمكة المكرمة في مركز صحي الخالدية، ومركز صحي المنصور، ومركز صحي شرايع المجاهدين، ومركز صحي حداء، ومركز صحي أبو عروة.

وفي المدنية المنورة، توجد عيادات تطمن في مركز صحي النصر، ومركز صحي الدعيثة، ومركز صحي الخالدية.

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وفي جدة، توجد عيادات تطمن في مستشفى شرق جدة، ومجمع الملك عبدالله الطبي، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى الملك عبد العزيز، ومستشفى الثغر.

وتتواجد العيادات في الأحساء بمركز صحي المعلمين، بينما تتواجد عيادات تطمن بالقصيم في مركز صحيّ شرق الفايزية، ومستشفى البدايع، ومركز صحي الملك خالد، ومستشفى النبهانية، ومستشفى الصقور، مستشفى ضرية، ومستشفى قصيباء ومستشفى عيون الجواء، ومستشفى الأسياح، ومستشفى البكيرية ومستشفى قبة العام.

وفي الطائف (مركز صحي الخرمة​– مركز صحي الموية – مركز صحي وسط المدينة- مركز صحي السلامة​)

ولمعرفة باقي مواقع العيادات عبر الرابط التالي(أضغط هـــــنا)