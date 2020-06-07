شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى سارة من «أرامكو» للمكتتبين الأفراد المحتفظين بأسهم الطرح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تبدأ شركة أرامكو السعودية، غداً الاثنين، توزيع أسهم مجانية بمعدل سهم لكل 10 أسهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 6 أشهر من تاريخ إدراج الشركة في السوق المالية “تداول”.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، فإن المكتتبين الأفراد السعوديين سيحصلون على سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم تم الاكتتاب فيها وبما لا يزيد عن 100 سهم مجاني.

وتنتهي غدا الاثنين الفترة التي حددتها شركة أرامكو السعودية، وهي 180 يوماً لاستحقاق الأسهم المجانية للمكتتبين الأفراد السعوديين المحتفظين بأسهم الطرح، منذ يوم 11 ديسمبر الماضي.

وكانت أرامكو قد بينت في وقت سابق آلية نقل الأسهم المجانية، حيث سينقل مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن وخلال مدة أقصاها 75 يوم تقويمي من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية، وسوف تقوم “أرامكو ” بالإعلان عن موعد نقل هذه الأسهم الذي سيحدده المساهم البائع على موقع تداول في حينه.

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وبدأ تداول سهم أرامكو في السوق السعودية يوم 11 ديسمبر 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب لسعر السهم 10%.

وحافظ سعر سهم أرامكو على تماسكه خلال مدة الـ180 يوما التي تداولها في السوق رغم الانخفاض التاريخي الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الماضية، حيث لم يكن تأثير التراجع في أسعار النفط بالقوة ذاتها على سعر سهم أرامكو إذ بلغ أدنى إغلاق وصل إليه السهم 27 ريالا للسهم، بانخفاض 15.6% عن سعر الاكتتاب في الشركة عند 32 ريالا.

وتجاوب السهم سريعا مع التحسن التدريجي في أسعار النفط ونجح في معاودة الارتفاع فوق سعر الإغلاق مرة أخرى، وأنهى السهم تداولات الأسبوع الماضي على 32.20 ريالا للسهم.