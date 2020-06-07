شكرا لقرائتكم خبر عن عيب فني خطير في أجهزة «آيفون 11» بعد إلغاء قفل الهاتف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتكى عدد من المستخدمين من عيب فني خطير في هواتف “آيفون 11” أطلق عليه اسم “الخيمة الخضراء“.

ووفقاً لـ” سبوتنيك” الروسية ، فإن عدد كبير من مستخدمي هواتف “آيفون 11” اكتشفوا ظهور هذا العيب الخطير، الذي يتمثل في ظهور “ضوء أخضر” غريب بعد إلغاء قفل الهاتف.

وأوضحت التقارير أن هواتف “آيفون” التي ظهر فيها ذلك العيب، كانت لمستخدمي نظامي تشغيل “آي أو إس 13.4” و”آي أو إس 13.5“.

ويتمثل العيب في ظهور “صبغة خضراء” غريبة على شاشات هواتف “آيفون” لبضع ثوان، بعد إلغاء القفل.

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ولا يزال سبب تلك الظاهرة غير واضح، ولم تصدر شركة “أبل” المصنعة للهواتف بيان رسمي توضح فيه سبب ظهوره.

وأشارت التقارير إلى أن معظم الهواتف المتأثرة من نوع “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون 11 برو ماكس”، ولوحظ أيضا أن بعض مستخدمي هواتف “آيفونX”، و”آيفونXS”يواجهون نفس المشكلة أيضا.

ويقول العديد من المستخدمين أن اللون الأخضر لا يظهر إلا عندما تكون هواتف “آيفون” الخاصة بهم على وضعDarkوNight Shift، أو إذا كانوا في غرفة مظلمة.

وأبلغ المستخدمون المتأثرون أيضًا عن ظهور المشكلة بعد تحميلهم تحديث “آي أو إس 13.4″، وبعضهم بعد الترقية لـ”آي أو إس 13.5“.