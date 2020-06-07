الجيش اللبناني: إصابة 25 عنصرا بجروح نتيجة الرشق بالحجارة

وأشارت إلى أن ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزّق السلم الأهلي ويغذي الإنقسام، محذرة من مغبة الانجرار وراء الفتنة.
وشددت المديرية على "وجوب التعامل بمسؤولية ووعي وحكمة للحفاظ على السلم الأهلي وصوناً للوحدة الوطنية ودرءا للوقوع في أفخاخ الفتنة، كما تدعو قيادة الجيش المواطنين الى ضرورة الوعي لدقة المرحلة وخطورتها".
وأفادت أنه "وأثناء قيام وحدات الجيش المنتشرة بتنفيذ مهامها في حفظ الأمن أمس، تعرض العناصر إلى عمليات رشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة ما أدى إلى إصابة 25 عنصراً بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين".
وأوضحت المديرية أن " وحدات الجيش أوقفت أربعة أشخاص (سوري وفلسطيني وسودانيين) لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات الأمس".
وشهدت العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية أحداثا أمنية خطيرة، أخذت طابعاً مذهبياً وطائفياً، تخللها اشتباكات بين مناصرين لأحزاب سياسية.
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