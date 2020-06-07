"العظمي تصل 44 درجة"... موجة حارة تضرب مصر حتى نهاية الأسبوع

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام القبلة، بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل.

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وقالت الهيئة: ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب المناطق، حيث تسجل على القاهرة 38 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، و41 و42 على شمال وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن حالة الطقس ستكون حارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء معتدلة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا.

أما طقس الاثنين، فهو حار على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء المقبل، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، مؤكدة أن طقس الأربعاء حار نهارا على القاهرة مائل للبرودة ليلا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن طقس الخميس المقبل، أكدت الهيئة أنه حار نهارا على القاهرة والوجة البحر مائل للبرودة ليلا، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مؤكدة أن طقس الجمعة المقبل، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال ونوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.