وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام القبلة، بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل.
© Sputnik . Fayed El-Geziry
أما طقس الاثنين، فهو حار على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء المقبل، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، مؤكدة أن طقس الأربعاء حار نهارا على القاهرة مائل للبرودة ليلا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.
وعن طقس الخميس المقبل، أكدت الهيئة أنه حار نهارا على القاهرة والوجة البحر مائل للبرودة ليلا، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مؤكدة أن طقس الجمعة المقبل، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال ونوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر "العظمي تصل 44 درجة"... موجة حارة تضرب مصر حتى نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.