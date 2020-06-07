اخبار الخليج

الجزائر تبدأ خطة استئناف النشاطات الاقتصادية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اليوم سيشهد استئناف النشاط على مستوى قطاعات البناء والأشغال العمومية والري مع اشتراط الالتزام بتدابير الوقاية الصحية.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

كذلك تعود وكالات السفر ومتاجر الأجهزة الكهربائية والعديد من النشاطات التجارية إلى استئناف أعمالها اليوم.

وذكرت الوكالة أنه سيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، حيث تنطلق الـمرحلة الأولى اليوم، أما الـمرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 يونيو/ حزيران.

وفي المرحلة الأولى سيتم استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال.

وسجلت الجزائر أكثر من عشرة آلاف إصابة مؤكدة بفيروس ونحو 700 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تبدأ خطة استئناف النشاطات الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا