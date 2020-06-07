الجزائر تبدأ خطة استئناف النشاطات الاقتصادية

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اليوم سيشهد استئناف النشاط على مستوى قطاعات البناء والأشغال العمومية والري مع اشتراط الالتزام بتدابير الوقاية الصحية.
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وذكرت الوكالة أنه سيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، حيث تنطلق الـمرحلة الأولى اليوم، أما الـمرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 يونيو/ حزيران.
وفي المرحلة الأولى سيتم استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال.
وسجلت الجزائر أكثر من عشرة آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 700 وفاة.
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