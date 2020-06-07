السعودية تعلن القبض على تشكيل عصابي آسيوي ارتكب 83 جريمة

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وأضاف أن ذلك يأتي "إثر تورطهم في ارتكاب 83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من غرف محطات توزيع الكهرباء بمواقع متفرقة في الرياض، وضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة"، مؤكدا أنه "جرى إيقافهم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".
وفي وقت سابق، ألقت شرطة الرياض القبض على مقيم عربي يروج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة، كما ضبط رجال شرطة الرياض أيضا شخصين ثبت تورطهما بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع العملات النقدية المزيفة.
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