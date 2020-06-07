تدريبات عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود السورية

وأفادت القناة "السابعة" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن التدريبات العسكرية الإسرائيلية ستجري في مستوطنات "جورن" و"شلومي"، وقرية زرعيت، ومنطقة عرب العرامشة بالجليل الأعلى، على الحدود الشمالية لإسرائيل.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن التدريبات العسكرية ستبدأ صباح اليوم، وستستمر حتى ظهر يوم الخميس المقبل، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة للآليات والمركبات العسكرية، وهو ما شددت عليه القناة.
وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه التدريبات العسكرية التي تجرى بالقرب من الحدود السورية تهدف لرفع الكفاءة القتالية لدى الجنود الإسرائيليين، وبأنها تدريبات مخطط لها من قبل، باعتبارها جزء من خطة التدريبات للعام الجاري، 2020.
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