العراق.. تسمية رئيس جديد لأركان الجيش

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الأحد، تكليف الفريق الركن عبد الأمير يار الله بمنصب رئيس أركان الجيش.

ويخلف "يار الله"، الفريق الركن عثمان الغانمي الذي تولى منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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وأضافت الوكالة، أنه تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري بمنصب قائد العمليات المشتركة، التي كان يتولاها "يار الله".

وأجرى الكاظمي منذ تسلمه منصبه لرئاسة الحكومة في الـ7 من الشهر الماضي سلسلة تغييرات عسكرية بينها، تكليف الفريق الركن، عبد الوهاب الساعدي بمنصب قائد جهاز مكافحة الإرهاب، وتكليف اللواء الركن قاسم محمد المحمدي قائد عمليات الجزيرة والبادية بمنصب قائد القوات البرية.

وخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

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