العراق.. فتوى بحرمة بيع بلازما الدم والامتناع عن التبرع به

بغداد/علي جواد/ الخليج 365



أفتى المجمع الفقهي لأهل السُنة في العراق، بحرمة بيع بلازما الدم، وحرمة الامتناع عن التبرع به من قبل المتعافين من فيروس كورونا إلى المصابين به.

وقال المجمع الفقهي (مؤسسة دينية تتولى إصدار الفتاوى)، في بيان صدر ليل السبت/ الأحد، إن "التبرع ببلازما الدم من قبل المتعافين من فيروس كورونا، والذي تتركز فيه الأجسام المضادة للفيروس، يندرج ضمن مسألة التبرع بالدم لانقاذ حياة الآخرين".

وأضاف البيان: "حكمه الشرعي أنه واجب على الكفاية، وإن لم تحصل الكفاية، وجب على جميع المتشافين من المرض التبرع لإنقاذ حياة المصابين".

وتابع البيان: "يحرم الامتناع عن التبرع به، ويأثم الممتنع من غير عذر، لأن التبرع سعي لإنقاذ الأنفس الأخرى وإحيائها، لذا لايجوز بيع الدم بإجماع العلماء، كذلك لا يجوز بيع بلازما الدم للقاعدة الفقهية (التابع تابع في الحكم)"



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وعلى مدى الأيام الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي أزمة بلازما الدم في المشافي العراقية، حيث وصل سعر اللتر الواحد من دم المتعافين من "كورونا" إلى ألفي دولار.



وأعلنت الصحة العراقية السبت، تسجيل 33 وفاة و1252 إصابة جديدة بكورونا؛ ما رفع مجمل الوفيات إلى 318 والإصابات إلى 11 ألفاً و98.



وقررت الحكومة العراقية السبت، تمديد حظر التجوال المفروض على البلاد لمدة أسبوع آخر يبدأ الأحد، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".



وتسود المخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي حال تزايد وتيرة الإصابات على نطاق واسع، باعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في قطاع الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.