كورونا.. 12وفاة بالسودان وواحدة في البحرين

عواصم عربية /الخليج 365

أعلن السودان، الأحد، وفاة 12 شخصا بكورونا، وسجل البحرين حالة وفاة جددة، فيما رصد العراق وفاة مسؤولين اثنين في قطاع الصحة بالفيروس.

في السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة، و215 إصابة، إضافة إلى تعافي 90 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و81، منها 359 وفاة، و2 ألفا و14 حالة تعاف.

فيما سجلت وزارة الصحة البحرينية حالة وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 25.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 14 ألفا و383، بينها 25 وفاة، و9 آلاف و56 حالة تعاف.

وفي العراق، قالت وزارة الصحة في بيان لها، إن "مسؤول شعبة التدريب والتطوير في وزارة الصحة توفي إثر إصابته بالفيروس، كما توفى إداري في دائرة مدينة الطب عبد الرحمن جاسم أيضا".

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، وفاة 33، وإصابة ألف و252 بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 11 ألفا و98، بينها 318 وفاة.

وحتى صباح الأحد ، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و994 ألفا، توفي منهم أكثر من 402 ألفا، وتعافى ما يزيد على 3 ملايين و 420 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.