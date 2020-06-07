العراق.. اجتماع وزاري شهري لأوبك لمراجعة التزامات المنتجين

بغداد / علي جواد / الخليج 365



أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، الاتفاق على عقد اجتماع شهري للجنة الوزارية في مجموعة (أوبك+) لمراجعة مدى التزام المنتجين بقرار خفض الإنتاج النفطي.



وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح للوكالة الرسمية (واع)، إن إجتماع (أوبك+) الذي جرى السبت، شهد الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية في التحالف، لمراجعة التزام المنتجين بالاتفاق.



وأضاف جهاد أن "العراق أكد خلال الاجتماع التزامه الكامل بنسبة التخفيض".



وتابع: "خفض الإنتاج كان له تأثير إيجابي مقارنة لما يشهده العالم من كساد وركود اقتصادي، حيث ساهم بامتصاص كميات جيدة من الفائض النفطي، أدى لارتفاع الأسعار من 20 دولاراً إلى أكثر من 40 دولاراً للبرميل".



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وأعلنت منظمة البلدان المصدر للبترول "أوبك"، السبت، أن تحالف (أوبك+) توصل لاتفاق يقضي بتمديد خفض الإنتاج الحالي شهرا إضافيا، حتى نهاية يوليو/ تموز المقبل.



ويعني القرار أن الاتفاق الحالي الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من مايو/ أيار الماضي ولمدة شهرين، سيتم تمديده، مع الإبقاء على حجم الخفض البالغ 9.7 ملايين برميل يوميا.



وكان من المفترض أن يتم تقليص خفض الإنتاج اعتبارا من يوليو المقبل، إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020 على أن يتم تطبيق التقليص اعتبارا من أغسطس/آب بعد القرار الجديد، يتبعه تقليص آخر إلى 6 ملايين برميل، منذ 2021 حتى نهاية أبريل/نيسان 2022.



وشدد البيان على "أنه من المهم أن يظل المشاركون في الخفض، ملتزمين تماما بالجهود الرامية إلى تحقيق التوازن واستقرار السوق.. لوحظ أنه من المتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط بنحو 9 ملايين برميل يوميا في 2020".

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