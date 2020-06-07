شكرا لقرائتكم خبر عن دولة آسيوية جديدة ترفع الإجراءات الاحترازية بعد السيطرة على انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ترفع دولة ماليزيا أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على الأعمال والشركات اعتباراً من الأربعاء المقبل.
ويشمل تخفيف القيود رفع حظر السفر بين الولايات بعد إجراءات عزل عام فرضتها لما يقرب من 3 أشهر لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة.
وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في خطاب بثه التلفزيون اليوم الأحد السيطرة على تفشي المرض وبدء ماليزيا مرحلة جديدة من التعافي تستمر حتى 31 أغسطس.
وسمحت ماليزيا تدريجيا للشركات بالعودة للعمل مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي على مدى الشهر المنصرم بعد أن أغلقت جميع الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة وقيدت السفر في 18 مارس.
وسجلت ماليزيا 8303 حالة إصابة و117 وفاة بالمرض وتباطأت وتيرة حالات الإصابة الجديدة في الأيام الماضية.
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