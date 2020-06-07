شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعادة الاحترازات الصحية.. «الفحص الدوري» تُغير مواعيد العمل في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، تغيير أوقات العمل في محطات الفحص بجدة، بعد قرار تشديد الإجراءات الاحترازية من تفشي “كورونا” بالمحافظة لمدة 15 يوماً.

وأوضحت الإدارة أن العمل بمحطات الفحص بجدة وفقاً لمواعيد العمل الجديدة سيكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 2 ظهراً من السبت إلى الخميس، وذلك حتى إشعار آخر.

وأبانت أن مواعيد العمل بمحطات الفحص الدوري بمحطات “الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن”، تبدأ من الساعة 7 صباحاً إلى 7 مساء من السبت إلى الخميس.

Advertisements

وتابعت: أن فترة عمل محطات “الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس”، ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحا إلى 2 ظهراً يوم السبت.

وأضافت أن فترة عمل محطة الفحص بمكة المكرمة، ستكون من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً من السبت إلى الخميس.