شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات شبابية لممارسة التفحيط في «أحد رفيدة».. والجهات الأمنية تحقق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر، أن الجهات الأمنية بمركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة، باشرت أمس الموقع الذي شهد التجمع الشبابي وممارسة التفحيط على طريق منتزه الحبلة السياحي.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أنه يجري التعرف على المخالفين، تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

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ولفتت إلى أنه سيتم مراقبة الموقع وتنفيذ الإجراءات النظامية ضد أي متهور ومتجاوز للنظام.