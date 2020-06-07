شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار اليوم الأحد وليلة الاثنين، متفاوتة على أجزاءٍ عدة من مناطق المملكة – بمشيئة الله-.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: متوقع اليوم الأحد وليلة الاثنين -إن شاء الله-، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم.

وتابع: متوقع رياح وغبار على أجزاءٍ من الشرقية وغرب المملكة وشمالها إلا أن يصرفها الله.