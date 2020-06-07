انت الان تتابع تراجع قيمة صادرات النفط #السعودية 11 مليار دولار في الربع/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 21.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 40 مليار دولار، بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار.

تراجعت أسعار خام برنت أكثر من 60 بالمئة في ذلك الربع الذي شهد جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين السعودية وروسيا أعقبت انهيار محادثات في مارس آذار بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد إن انخفاض صادرات النفط هو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 20.7 بالمئة في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول.

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وأضافت أن الصادرات غير النفطية، بما يشمل الكيماويات والمواد البلاستيكية، تقلصت بنسبة 16.5 بالمئة.

كانت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية في الربع الأول تليها اليابان والهند، كما كانت الصين المصدر الرئيسي لواردات المملكة.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار في الربع الأول بسبب تراجع إيرادات النفط بنسبة 24 بالمئة إلى 34 مليار دولار.