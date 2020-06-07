الرئيس اللبناني: ما جرى في بيروت ليل أمس جرس إنذار

وناشد عون "الحكماء الذين عايشوا أحداث 1975-1976 وَأد الفتنة الناجمة عن المساس بمقدساتنا الدينية والروحية والمعنوية"، وذلك حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
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كما أشار الرئيس اللبناني إلى أنه "من حق شبابنا علينا أن نمنحهم حياة كريمة، لا أن ندفعهم إلى التقاتل وسفك الدماء وازدراء المقدسات"، مضيفا: "ليس بالاعتداء على العسكريين والتعرض للمتاجر والمؤسسات نصل إلى أهدافنا، لأن أي انتكاسة أمنية إن حدثت لا سمح الله، لن تكون لمصلحة أيا كان".
وشهد الوضع الأمني في لبنان، مساء أمس السبت، تطورات أمنية خطيرة، تمثلت في اشتباكات، بعضها مسلح، بين مناصرين لـ"تيار المستقبل" و"حزب الله"، وكذلك بين مناصري "حزب الله" ومناصرين لأحزاب أخرى، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية عن إطلاق نار كثيف في مناطق طريق الجديدة وكورنيش المزرعة وبربور ووطى المصيطبة، مشيرة إلى أن "التوتر الحاصل هو نتيجة إطلاق بعض الشبان شعارات مسيئة بحق أحد رموز الطائفة السنية".
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