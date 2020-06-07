شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة النجف العراقية تغلق أبوابها لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت "خلية الأزمة " في محافظة النجف اليوم الأحد، إغلاق المحافظة ، ومنع الدخول أو الخروج منها، مع فرض حظر جزئى يبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة صباحاً لمواجهة فيروس كورونا، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء ، أن الهيئة قررت خلال اجتماع طارئ إغلاق المخابز ، والمحال الغذائية ، والعيادات الطبية والصيدليات باستثناء "الخافرة" وعددها 9 في عموم المحافظة، كما قررت أيضا منع خروج و دخول أبناء النجف والوافدين إليها باستثناء "الجنائز" ، على أن يكون مع الجنازة سبعة أشخاص فقط، وغلق أبواب المحافظة أمام الوافدين إليها من الأقضية والنواحي التابعة لها ، وتقسيم المحافظة إلى مناطق وقواطع يشرف عليها أعضاء الخلية ودائرة الصحة ومنظمات المجتمع المدني. وشددت الهيئة على ضرورة غلق المزارات الدينية وقاعات المناسبات والمطاعم والبقاء على نظام التوصيل حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

ووجهت الخلية المحلية، دائرة الصحة ، بعدم إجراء عمليات للمواطنين من خارج المحافظة ، وتعريض المخالف للمساءلة القانونية والغرامة المالية، كما أهابت الدوائر الأمنية بتنفيذ تلك القرارات ومعاقبة المخالفين .

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