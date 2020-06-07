الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الأحد 7 يونيو ‎‎‎‎2020

السادة المشتركون:

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ـ الأحد 7 يونيو/ حزيران ‎‎‎‎2020

** المتابعات الإخبارية:

** دولي

- مستجدات جائحة كورونا غداة بلوغ الإصابات نحو 7 ملايين، منها ما يزيد عن 400 ألف وفاة، وأكثر من 3 ملايين و401 ألف حالة تعاف.

- تطورات الاحتجاجات بمدن أمريكية، وأخرى تشهدها عواصم عالمية احتجاجا على مقتل الأمريكي جورج فلويد.

** ليبيا

- التطورات السياسية والميدانية غداة إعلان الجيش الليبي تقدمه إلى وسط مدينة سرت (شمالي وسط البلاد)، وفرار مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

** العراق

- تطورات الاحتجاجات الشعبية المحدودة في محافظات جنوبي البلاد؛ للضغط على حكومة الكاظمي للإيفاء بتعهداتها، غداة منح البرلمان الثقة لباقي أعضائها وعددهم 7.

** اليمن

- تطورات المعارك بين القوات الحكومية مع كل من المجلس الانتقالي الجنوبي، وجماعة الحوثي، بمناطق متفرقة من البلاد.

** لبنان

- الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية المتصاعدة، غداة إصابة متظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن أمام مقر البرلمان، وسط بيروت.

- تظاهرة تنظمها المنظمات الشبابية والطلابية أمام السفارة الأمريكية في عوكر، استنكارا لـ"تدخلات واشنطن في شؤون لبنان الداخلية".

** التقارير الخاصة

* تركيا

1 - خبير تركي: الحكومة الليبية بإمكانها السيطرة على كامل البلاد (مقابلة)

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إسطنبول

مقابلة مع الخليج 365 يتحدث خلالها المنسق العام لوقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، برهان الدين دوران، حول أن تفكك مليشيا حفتر سيصبح أمراً حتمياً إذا استمرت قوات الحكومة في تحقيق انتصارات بنفس الوتيرة. (كلثوم إينجه قايا)

نحو 990 كلمة

2 - تركيا تستعد لتصدير كمامات للدوريات الرياضية بأوروبا وأمريكا (تقرير)

بورصة

تقرير يسلط الضوء على استعداد شركة في ولاية بورصة التركية لإنتاج كميات كبيرة من الكمامات بخصائص مميزة بعد تلقيها طلبات من أندية أوروبية وأمريكية للوقاية من فيروس كورونا. (بشرى نور يلماز/ صور وفيديو)

نحو 720 كلمة

* دولي

3 - خبراء: احتجاجات أمريكا موحهة ضد ترامب وسياسته العنصرية (تقرير)

واشنطن

تقرير يرصد آراء خبراء أمريكيين تحدثوا عن أن الاحتجاجات بالولايات المتحدة على مقتل مواطن من أصل إفريقي نتيجة عنف الشرطة، عبارة عن انتفاضة ضد الرئيس دونالد ترامب وسياسته المحرضة على ممارسة العنف. (قاسم إيلري/ صور)

نحو 820 كلمة

* صحة

4 - المغرب.. هل يتعافى القطاع الصحي بعد كورونا؟ (إطار)

الرباط

إطار يرصد واقع قطاع الصحة المتهالك في المغرب خاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا التي أعادت إلى الواجهة المطالب بتحسين جودة القطاع وظروف عمل الأطباء. (خالد مجدوب)

نحو 720 كلمة



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