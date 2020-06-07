شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 125 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 125 حالة. وذكرت الوزارة أن المصاب المسجل اليوم، سائق يعمل على خط سوريا الأردن. وأشارت إلى أنه تم حتى الآن شفاء 58 إصابة فيما توفيت 6 حالات من إجمالي المصابين.

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