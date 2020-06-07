شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول حالة وفاة بـ«كورونا» في الكادر الصحي بـ«الشرقية».. طبيب سوري في «الخبر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سجلت المنطقة الشرقية أول حالة وفاة بين الكوادر الطبيبة بسبب فيروس كورونا، للطبيب السوري “محمد مصلح قطرنجي”، لتكون حالة الوفاة الثالثة بين الكادر الطبي منذ ظهور الفيروس على مستوى المملكة.
ونعت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الفقيد، الذي وافته المنية الإثنين الماضي سائلةً المولى -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما نقلت تعازي وزير الصحة د. توفيق الربيعة إلى أفراد أسرته، وسألت الله أن يرحمه ويغفر له.
وذكرت الصحة وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن الفقيد هو طبيب يعمل في قسم الباطنة، في أحد المستوصفات الخاصة في مدينة الخبر، وتوفي متأثراً بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، مشيرة إلى أنه أحد الكوادر الطبية التي تعمل في القطاع الصحي الخاص بالمنطقة الشرقية في مواجهة الجائحة.
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